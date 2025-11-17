乳がん闘病中のサックス＆フルート奏者の小林香織(44)の公式サイトが17日に更新され、小林の体調が安定してきたため、同日に開幕するシンガー・ソングライター松任谷由実のコンサートツアー「THE WORMHOLE TOUR 2025-26」より、本格的に復帰することを報告した。

小林は今年4月に乳がんを公表。手術し、治療を継続していることが伝えられていた。

この日、公式サイトを通じ「小林香織は今年2月に乳がんの手術を終え、現在も治療を継続しております。これまで体調に関しご心配をおかけしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。また、たくさんのあたたかいメッセージをお寄せいただき、心より感謝申し上げます。皆様からの励ましのお言葉は本人にとって大きな支えとなり、回復への力となっております」と報告。

そして「現在は体調も安定しておりますので、本日11月17日よりスタートいたします松任谷由実さんのコンサートツアー「THE WORMHOLE TOUR 2025-26」より、本格的に現場へ復帰する運びとなりました」と活動再開を発表した。

「今後とも体調に留意しながら音楽活動を続けてまいります」とし、「ファンの皆様、ならびに関係者の皆様には、今後とも変わらぬご支援のほどお願い申し上げます」と呼びかけた。