契約フリーの脇元華、今週入れた3Uと先週入れた“貴重な”『P5』パターが奏功【勝者のギア】
＜伊藤園レディス 最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終日は、8位から出た28歳・脇元華が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、プロ8年目にして悲願のツアー初優勝を果たした。クラブ契約フリーの脇元、今季は腰のヘルニアの影響で番手の距離が落ちていたが、今週はクラブで対策を図った。
【写真】脇元の14本を公開！ 貴重なキャメロンパターとは？
■180ヤードをちゃんと打てる3Uが奏功！「（今週活躍したのは）1Wとちょうど今週から入れ替えた3Uで、クラブを入れ替えて良かったなと思いました。各番手の飛距離が落ちたので、180ヤードを打つ番手が5Wで抑えて打つしかできなくて、それだと薄く当たっちゃったりしてたので、『180ydをちゃんと打てるクラブに入れ替えよう』ということで、3Uに替えたのが今週すごいハマりましたね」（脇元）ドライバーは自身前戦の「樋口久子 三菱電機レディス」（10月31〜11月9日）からPING『G440 MAX』（9°SPEEDER NX GOLD）に戻した。ウッドの上4本をPINGでそろえるのは、ハイブリッドも含めて相当な信頼感が伺える。「PINGって曲がりにくいイメージがある。『飛ばなくてもいいから曲がらないクラブにしよう』と思って、三菱からまた入れ替えたんですけど、開幕の時はそれを使ってて、また戻したって感じですね。フェアウェイキープは今日も14回でしたね」また、シャフトも1Wからウェッジまで全てカーボンシャフトかつ、フジクラ製で統一している。その背景について、同社のツアー担当はこう話していた。「脇元選手から、ゴールドは『シャフトが仕事をしすぎないのでタイミングが取りやすく、自分のスイングに合わせて素直にヘッドが降りてくる』というコメントをいただきました。強弾道＆高初速がコンセプトのシャフトですが、脇元選手に見事にマッチしてくれたと思います」（飯村俊哉氏）■貴重なキャメロン『P5』で握り方も変更！パターも「樋口久子 三菱電機レディス」からスコッティ・キャメロン『P5・SSS』を投入し、握り方は今週から「右手の人差し指を封印した」。夏以降はキャメロン製のセンターシャフト・マレットを使用してきたが、貴重な『P5』をタイトリストのパター担当者が用意してくれたという。「打ってみたら意外と良かったんですけど、パッティングコーチの子から『華さんそれP5ですか? それ、男子プロも欲しいって言っても、もらえてないのを何で持ってるんですか?』みたいな感じで言われて、そこからこのパターの貴重度を知って『絶対大事にしよう』と思ったのが今週でした」握り方も両手人差し指を伸ばすスタイルで「シャットに上げちゃう癖があった」と悩んでいたが、右手の人差し指を封印することで改善。「芯を食う感じがあってミート率が上がった」と新スタイルに好感触を得たことも大きかった。なお今季34戦のうち、パターはオデッセイ18勝（神谷そら2勝、河本結2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華、木村彩子、仲村果乃）。ピンが10勝（佐久間朱莉4勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛、畑岡奈紗）、スコッティ・キャメロンが4勝目（申ジエ、永峰咲希、堀琴音、脇元華）で、テーラーメイド2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールはタイトリストが11勝（佐久間4勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）。スリクソンが9勝目（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅、畑岡）で、ブリヂストン6勝（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀、仲村）、キャロウェイ6勝（神谷2勝、河本2勝、柏原、木村）、テーラーメイド2勝目（永峰、脇元）。ドライバーシャフトはフジクラが13勝目（神谷2勝、河本2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、荒木、木村、仲村、脇元）で、三菱ケミカル9勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅、畑岡）、グラファイトデザイン4勝（工藤、内田、渡邉、堀）、日本シャフト4勝（佐久間4勝）、USTマミヤ2勝（安田、申）、ピン1勝（鈴木）となっている。【脇元華の優勝ギア】 1W：ピンG440 MAX（9°SPEEDER NX GOLD） 3W：テーラーメイド Qi35（15°SPEEDER NX BLACK） 3,4,5U：ピンG425（19,22,24°SPEEDER TR HYBRID 75S） 6I〜P：スリクソン ZX5（TRAVIL 85S） 47,52,58°：フォーティン RM-22（MCI 90S） PT：スコッティ・キャメロン P5・SSS BALL：テーラーメイドTP5
