PINGの未発表ドライバー『G440K』投入選手のスタッツは、TM『Qi4D』勢を上回ったのか？
＜DPワールド ツアー選手権 最終日◇16日◇ジュメイラ・ゴルフエステーツ アースC（アラブ首長国連邦）◇7706ヤード・パー72＞
【画像】PINGの未発表ドライバー『G440K』をズームアップ
DPワールドツアー今季最終戦の締めくくりは、マシュー・フィッツパトリックがトータル18アンダーで首位に並んだローリー・マキロイをプレーオフで破り節目のツアー10勝目。マキロイは最終戦Vこそ逃したものの、ポイントランク（レース・トゥ・ドバイ）1位となり、4季連続7度目の年間王者に輝いた。
日本の中島啓太はトータル11アンダー・16位タイでフィニッシュし、ポイントランク14位で確定。有資格者を除く上位10人に与えられる来季のPGAツアーカードの獲得に成功した。 欧州男子で先週から適合リストに登録・供給された未発表ドライバーは、テーラーメイド『Qi4D』シリーズだけではない。PINGも『G440K』なるソールがカーボン製の未発表プロトタイプをツアー供給しており、最終戦ではスリストン・ローレンスの使用が確認できた。
先週はテーラーメイド『Qi4D』投入選手の今季平均／投入初戦のスタッツを比較したが、同様にPING『G440K』も確認。すると、下記のように『G440 MAX』を使用していた今季とほぼ同じ結果に。ちなみに、投入2戦目のTM『Qi4D』勢も確認すると、下記のようにマキロイを筆頭に長距離を記録していた。 【新作にスイッチした6選手の1Wスタッツ】?スリストン・ローレンス――PING『G440K』最終戦平均299.13yd（今季平均299.73yd）〃 FWキープ率57.14％（今季〃57.46％） ■ローリー・マキロイ――TM『Qi4D』最終戦平均335.00yd（今季平均321.21yd）〃 FWキープ率64・29％（今季〃58.25％） ■アンヘル・アヨラ・ファネガス―TM『Qi4D』最終戦平均321.63yd（今季平均309.94yd）〃 FWキープ率58.93％（今季〃60.3％） ■トミー・フリートウッド――TM『Qi4D LS』最終戦平均314.13yd（今季平均303.57yd）〃 FWキープ率69.64％（今季〃62.6％） ■中島啓太―――TM『Qi4D』最終戦平均300.00yd（今季平均295.72yd）〃 FWキープ率57.14％（今季〃64.78％） ■ヤイデン・トレイ・シェパー―TM『Qi4D LS』最終戦平均290.88yd（今季平均295.9yd）〃 FWキープ率69.64％（今季〃63.51％）
