松坂大輔と坂本勇人がゴルフで激突!? 軍配は松坂に「私もキャディーさんとして入りたかったです」などのコメントが殺到
フリーアナウンサーの上重聡が自身のインスタグラムを更新。元メジャーリーガーの松坂大輔、読売ジャイアンツの坂本勇人とラウンドしたことを投稿した。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
「楽しいゴルフでした！ 大輔に完敗。勇人とは同スコア」とのことだが、2人の名前の呼び方からも3人の親しさが伝わってくる。高校生時代の上重はPL学園野球部で投手として大活躍だった。1998の春の選抜高校野球の準決勝では松坂を擁する横浜高校と対戦したが2‐3で敗北。横浜高校は決勝戦も制して優勝した。同年夏の甲子園でも準々決勝で延長17回にも及ぶ大熱戦を展開したが、この時も7‐9で敗戦。横浜高校は勢いに乗って春夏連覇を達成している。高校卒業後は立教大学に進学し野球部で活躍。2000年10月には東京大学を相手に、史上2人目となる完全試合を達成している。しかし肘のケガもあり、卒業後はアナウンサーを志望し、日本テレビに就職した。情報番組の司会やスポーツ中継などを担当したが24年に退社。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。今回、ゴルフで松坂に完敗を喫した上重は「もう1度勝負だー！」と次回の対決に向けて意欲を掻き立てていた。公開された3人が並ぶ写真を見たファンは、「きゃー すごい3ショット 最高!!」「あら〜大ちゃんと本当に羨ましい」「私もキャディーさんとして入りたかったです」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
27歳の誕生日を迎えた渋野日向子をマネジャーが祝福&激励 「もう一度」「強くなれ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子プロが冬に食べたいグルメは？ 川崎春花は地元の名産、都玲華は「ママの味噌鍋」
イ・ボミが感謝のひらがなコメント「プロゴルファーになってよかった」「とてもうれしかったです」
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
「楽しいゴルフでした！ 大輔に完敗。勇人とは同スコア」とのことだが、2人の名前の呼び方からも3人の親しさが伝わってくる。高校生時代の上重はPL学園野球部で投手として大活躍だった。1998の春の選抜高校野球の準決勝では松坂を擁する横浜高校と対戦したが2‐3で敗北。横浜高校は決勝戦も制して優勝した。同年夏の甲子園でも準々決勝で延長17回にも及ぶ大熱戦を展開したが、この時も7‐9で敗戦。横浜高校は勢いに乗って春夏連覇を達成している。高校卒業後は立教大学に進学し野球部で活躍。2000年10月には東京大学を相手に、史上2人目となる完全試合を達成している。しかし肘のケガもあり、卒業後はアナウンサーを志望し、日本テレビに就職した。情報番組の司会やスポーツ中継などを担当したが24年に退社。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。今回、ゴルフで松坂に完敗を喫した上重は「もう1度勝負だー！」と次回の対決に向けて意欲を掻き立てていた。公開された3人が並ぶ写真を見たファンは、「きゃー すごい3ショット 最高!!」「あら〜大ちゃんと本当に羨ましい」「私もキャディーさんとして入りたかったです」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
27歳の誕生日を迎えた渋野日向子をマネジャーが祝福&激励 「もう一度」「強くなれ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子プロが冬に食べたいグルメは？ 川崎春花は地元の名産、都玲華は「ママの味噌鍋」
イ・ボミが感謝のひらがなコメント「プロゴルファーになってよかった」「とてもうれしかったです」