U-NEXT¤¬Íèµ¨¤«¤éLPGA¥Ä¥¢¡¼¤ò¡ÈÆÈÀêÇÛ¿®¡É¤Ø¡¡À¤³¦¤Î¼çÍ×¥Ä¥¢¡¼¤Û¤ÜÌÖÍå
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎºÇ¹âÊö¡¦LPGA¥Ä¥¢¡¼¤È³¤³°½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼5Âç²ñ¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¤äPGA¥Ä¥¢¡¼¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼Á´9Âç²ñ¡ÊÃË»Ò4¡¦½÷»Ò5¡Ë¤ò´Þ¤à¡ÈÀ¤³¦¤Î¼çÍ×¥Ä¥¢¡¼¡É¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤òU-NEXT¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿
U-NEXT¤ÏLPGA¡ÊÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¡£½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¡×¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¡Ö¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡×¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤â¤¹¤Ù¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£LPGA¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥¯¥ì¥Ã¥°¡¦¥±¥¹¥é¡¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇLPGA»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òU-NEXT¤È·ë¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£U-NEXT¤ÎÄéÅ·¿´¼ÒÄ¹¤â¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢³¤³°ÃË»Ò¡¦½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁ´9Âç²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¡¢LPGA¥Ä¥¢¡¼¡¢DP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¡¢LET¡Ê²¤½£½÷»Ò¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¿·¥ê¡¼¥°¡ÖTGL¡×¤Ê¤É¤âÌÖÍå¡£U-NEXT¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀ¤³¦¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´°·ë¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¦¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¡¢À¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜÀª¤¬º£µ¨LPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç7¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤¬µÞ¾å¾º¡£ÃË»Ò¤Ç¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤µ¤é¤ËÃæÅç·¼ÂÀ¤ÎÍèµ¨PGA¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤â·è¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄ©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢U-NEXT¤Ç°ì³ç¤·¤Æ»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
