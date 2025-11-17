世界的ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が久し振りのゴルフで「パー2個ゲット！」にご機嫌 渾身のスイング動画を公開
ヴァイオリニストであり、タレントとしても活躍する高嶋ちさ子が自身のインスタグラムを更新。「久々のゴルフ」を楽しむ様子を写真と動画で投稿した。
【動画】世界的ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子のゴルフスイング【本人のInstagramより】
この日のゴルフについて「前半酷すぎて、笑えなかったけど、後半気を引き締めてパー2個ゲット！」「ちゃんと練習しないとダメだね」と振り返った高嶋。少し反省しつつも2つのパーを嬉しそうに報告した。1つ目の動画はティショットを斜め後ろから撮影。打った瞬間に同伴プレーヤーから「ナイスショット！」「いいね！」「ど真ん中」と声が上がっていた。そしてティペグを拾い上げた時には「そういうことだ」と声がかかると、「ハハハ…」と楽しそうに笑い声を上げていた。もうひとつの動画は後方から撮影。こちらでもナイスショットを決めると、高嶋は正面に向かって何度もVサイン。実は目の前のティマークにスマホを立てかけて、自分でも動画を撮影していたのだ。これには「さすがにカメラが回ると違うな」との声も。その自撮り動画も公開。「いくで、しかし 最終ホール」とつぶやきながらティアップしたり、ハァハァ言いながらVサインをしたりするシーンも収録した貴重な動画だ。「メンバーにもお天気にも恵まれて最高のゴルフでした」と締めくくった投稿には、「ゴルフしてる姿もかっこいいですね」「脚長っ！」「ゴルフもスタイル良いから素敵」「力みのない 良い〜スイングですね〜」などの声が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
