タレント・上沼恵美子（70）が17日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。思わず平らげた地元の名産品について語った。

出身地の話題になり、「淡路島も住所が変わりまして、南あわじ市になってる」と切り出した上沼。「私そこの官房長官をやってるんよ」と打ち明けると、共演者からは「官房長官！？観光大使じゃなくて？」と驚きの声が。

上沼は「官房長官って言うてくれはった」と笑い、「この前行ったら、段ボール2箱の玉ねぎをいただいて。もうどんなにおいしい！パッと見たら小玉スイカかっていうぐらい大きい」と伝えた。

そして「それを一つ千切りにして。切れ味もええんやな、みずみずしいから。包丁から水がバーッと出てくる。それを油で炒めて塩コショウしただけやのに、1個食べてもた、あまりのおいしさに」と告白。「ブランドだけのことはある。砲丸投げのボールぐらいある。どこも痛んでない。宝石店に並べたいぐらい」と絶賛した。

さらに「淡路牛も。おいしいわ」と回想。「みんなに焼いてあげたら“おいしいおいしい”って。焼くだけでええねん、おいしいやつは。送ってくださってね、味付け海苔とかあれやこれや」と感謝しつつ、改めて「官房長官です」と笑いを誘っていた。

兵庫県南あわじ市は、2016年に「あわじ国」として“独立”を宣言。地元出身の上沼が官房長官に、当時の現職市長が初代大統領に就任、「あわじ国」の魅力をPRしている。