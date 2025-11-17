来月28日開幕の第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が17日、都内で行われた。

開幕試合は早稲田実（東京B）と徳島県代表（22日に徳島市立―徳島北の県決勝で代表校決定）が対戦する。連覇を狙う前橋育英（群馬）は2回戦で神戸弘陵（兵庫）との初戦に臨む。夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）は東海学園（愛知）と、前回準優勝の流通経大柏（千葉）は米子北（鳥取）と初戦の2回戦で対戦する。

12月28日に開会式と開幕試合が行われ、29日に残りの1回戦を首都圏8会場で実施。31日に2回戦、来年1月2日に3回戦、4日に準々決勝が行われる。10日の準決勝と12日の決勝はともに国立競技場で開催される。

初戦の対戦カードは以下の通り。※徳島代表は22日に決定、宮城代表は調整中

▽1回戦

早稲田実（東京B）―徳島代表

尚志（福島）―高松商（愛知）

山梨学院―京都橘

福井商―高川学園（山口）

帝京長岡（新潟）―大社（島根）

専大北上（岩手）―広島皆実

上田西（長野）―水口（滋賀）

宮城代表―那覇西（沖縄）

帝京大可児（岐阜）―興国（大阪）

浜松開誠館（静岡）―九州文化学園（長崎）

金沢学院大付（石川）―日章学園（宮崎）

鹿島学園（茨城）―新田（愛媛）

青森山田―初芝橋本（和歌山）

北海（北海道）―大津（熊本）

矢板中央（栃木）―奈良育英

山形明正―大分鶴崎

▽2回戦

前橋育英（群馬）―神戸弘陵（兵庫）

昌平（埼玉）―高知

東海学園（愛知）―神村学園（鹿児島）

岡山学芸館―日大藤沢（神奈川）

東福岡―秋田商

堀越（東京A）―宇治山田商（三重）

富山第一―佐賀東

米子北（鳥取）―流通経大柏（千葉）