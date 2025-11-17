ボートレース三国のヴィーナスシリーズ第17戦「三国プリンセスカップ」は17日、最終日の12Rで優勝戦が行われ、高憧四季（26＝大阪）がインから逃げ切って1着。10月21日の住之江G3オールレディース以来となる今年2回目の優勝を飾った（通算4回目）。2着に地元・福井支部の西橋奈未、3着は渡辺優美が入り3連単＜1＞＜4＞＜3＞は1270円（6番人気）。

多摩川レディースVSルーキーズ（10月29〜11月3日）→宮島G3オールレディース（5〜10日）と休みなしの“3連戦”ラストで最高の結果を残した高憧は「うれしいです」と表彰式で満面の笑み。

コンマ13のスリットについては「自信はあった」一方で「追い風だったし、展示で調整が合ってないと思って精いっぱいでした」と1周1マークは不安がもたげた。それでも「師匠の岡村（仁）さんからここに来る前“自信を持って、堂々としてこい”と言ってもらい、堂々としていました」と力強く走り切った。

今年の女子賞金ランク8位で迎える次節は、初出場となるG2レディースチャレンジカップ（25〜30日、福岡）。「（水面が）広くて、結構いいエンジンを引いていたんで、いいイメージです」と好感を抱く三国での初優勝を弾みに「このままの流れで行きたいです」の決意を実行に移してもらいたい。