【写真を見る】【 加藤綾菜 】 新幹線での夫婦ショットを公開 体調回復の夫・加藤茶と広島でトークショーに出演「カトちゃん お元気そうで良かった」「元気で安心しました」の声





加藤綾菜さんは広島で開催されたトークショーに夫婦で出演したことを報告。「朝早くから並んで下さり立ち見のお客様も沢山で嬉しかったです」と感謝の言葉を綴っています。



加藤綾菜さんは「昨夜から広島入りしてホテルの中華食べたり朝は一人で原爆ドーム行ったり」と広島での滞在について報告しました。







また、楽屋にはケーキの差し入れがあり、広島ホームテレビからはお土産を多数いただいたとのこと。「本当に、ありがとうございました」と感謝の気持ちを示しています。

トークショー後は「あー楽しかったなぁ」と充実感を表現。最後に「また広島に戻ってきます！」とファンへの再会を約束していました。







加藤茶さんは、体調不良で今月12日の鹿児島でのイベントの出演を見合わせていました。15日には自身の公式Xで「皆さん心配おかけして すんずれいしました。元気になりました」とコメントし、今回の広島でのイベントに参加することを公表していました。



この投稿に、「カトちゃん お元気そうで良かった」「加トちゃん、元気で安心しました」「これから年末と忙しくなると思います、お二人とも体調気をつけて下さいね」「二人での移動なら退屈しないですね 仲良しさんにしか見えないゎ」などの声が寄せられています。

