高市早苗総理と日本維新の会の藤田文武共同代表は、17日に党首会談を行った。藤田共同代表によると2人でカキフライの昼食を食べながらの会談で、終始和やかだったという。

【映像】藤田氏「カツカレーの方が良かったですか？」党首会談の様子語る

終了後、藤田共同代表が取材に応じ、「経済対策が佳境を迎えているのでその意見交換と、議員定数削減については強い意志を持って、総理からも両党の約束を果たしていこう、実効性のあるものにしていこうということをあらためて確認した。私も党内や、自民党関係者含め、合意形成できるように動いていきたい」と話した。

議員定数削減については「実際に法律のたてつけはいくつかアイデアがあるので、ざっくばらんに意見交換した。これから両党の協議会も、今週、きょうともう1日くらいやると思いますし、衆議院の協議会も動くやに聞いているので、ちゃんと合意形成ができるように丁寧に進めましょうということです」と話した。

総理の睡眠時間が2〜4時間で、働きすぎを心配する声も上がっているが、藤田共同代表は「お疲れかなと思って心配申し上げていたんですが、わりとお元気だったのでほっとした。栄養ドリンクを差し入れしときました」と明かした。（『ABEMA NEWS』より）