（CNN）まるで終末後の世界のようだった。濃い霧の中からロシア兵の車列が現れ、ウクライナ東部の都市ポクロウスクに向かって進んでいく。兵士の中にはバイクやモペッドに乗っている者もいれば、古びたピックアップトラックの荷台に立っている者もいる。ある一団は、檻（おり）に似た奇妙な装置を備えた車両に乗っている。

SNSに投稿された短い動画からは、ウクライナ戦争でロシアがどのように戦い方を変えているのかを垣間見ることができる。CNNは動画の撮影場所をポクロウスクから数キロほどの地点と特定した。

ポクロウスクがロシアの手に落ちれば、2023年5月のバフムート陥落以降でロシアが占領した最大の都市となる。そして現在、その可能性は高まっている。

バフムートと同様に、ポクロウスクもほぼがれきと化し、その戦略的重要性は大きく低下している。しかし、かつてのバフムートと同様に、ポクロウスクもまたウクライナの抵抗の象徴となってきた。

だからこそロシアのプーチン大統領はポクロウスクのためならどんな犠牲もいとわないように見える。そして戦況が悪化していくにもかかわらず、ウクライナ軍がポクロウスクにしがみつき続けているのにはこうした背景がある。

東部の町二つの運命は酷似しているように見えるかもしれないが、地上の兵士、軍事監視員、アナリストらに言わせれば、ロシアの戦法は全く異なる。そしてこの戦術の変化は、過去2年間の戦争の変遷を物語っている。

この変化の主な理由は、ドローン（無人機）の急増にある。近年の技術進歩により、より多くのドローンをより遠くに展開できるようになった。このことが両軍の前線の「キルゾーン」を事実上拡大させ、進撃をはるかに困難なものにさせている。

ロシア軍は、重装甲車を用いて武力で突破するよりも、モペッドや四輪車といった非従来型の車両を使ってウクライナ領に侵入するようになっている。

ウクライナ国防省は11日、現在推定約300人のロシア兵がポクロウスクにいると発表する一方で、戦闘は依然として継続中であることを強調した。

医療避難が不可能に

ロシアは、さらに東に位置するアウジーイウカを24年初頭に制圧して以降、約2年間にわたりポクロウスクへの進軍を緩やかに進めてきた。

米シンクタンク、戦争研究所（ISW）で欧州防衛プロジェクトの責任者を務めるメイソン・クラーク氏はCNNに対し、ロシアがポクロウスクに進軍したのはアウジーイウカ占領時と同様、「ウクライナ軍を最終的に撤退させる、あるいは理想的にはウクライナ軍を完全包囲するためだ」と語った。

「これはバフムートとは異なる。バフムートは、市街地への直接的な正面攻撃を意図したものだったが（ポクロウスクにおける）作戦目標は、必ずしも街区を一つずつ掃討することではなく、ウクライナ軍を包囲することだった」とクラーク氏は指摘する。

ロシアはポクロウスクを完全に包囲したわけではないが、ウクライナの補給線を遮断することに成功した。

ポクロウスクとその近郊で戦うウクライナ部隊の軍医は、市内からの救出は現在ほぼ不可能だと述べた。避難車両は同市から10〜15キロ以内に近づくことができず、その距離でさえドローンのせいで極めて危険だ。

重傷者は医療提供地点までたどり着けず、中程度の負傷者は運よくたどり着けたとしても、到着するまでには重体になっているという。

軍医は「重傷を負っているにもかかわらず2週間も現場にとどまっている人が数人いる。1週間重体のままの人もいるが、彼を救出することはできない」と訴える。

ウクライナ軍は負傷者の救出に無人装甲車の使用を試みているが、こうした車両はロシア軍による激しい攻撃の的になったと医療従事者は語った。国際法では非武装で医療輸送用と明確に識別された車両への攻撃を禁じている。

小規模な部隊の潜入

23年前半のバフムートでの戦いは、ウクライナ軍が「肉ひき機」と呼ぶ攻撃が特徴だった。これは、守りを固めたウクライナ軍陣地に対しロシア軍が次々に攻撃を仕掛けるというものだ。ウクライナ軍の発砲を誘い、その位置を明らかにするという狙いがあった。

この戦術によって、ロシア軍の死傷率は著しく上昇した。部隊は事実上、殺害されるために前線に送り込まれていた。引き返そうとする者は上官に銃撃される危険を負っていた。

バフムートで戦うウクライナ兵らはCNNに対し、毎日数十人のロシア兵を殺害し、戦場に放置された遺体は凍っていったと語った。それでも翌日には新たな部隊が同じ任務で送り込まれてきた。数カ月にわたる戦闘の末、圧倒的な兵力を持つロシアの戦法が奏功し、ウクライナ軍は疲弊した。

しかし今、戦術は変化している。

クラーク氏によれば、現在はできるだけ多くの要員をウクライナの陣地に近づけることが狙いであり、殺害されるために送り込まれているのではない。

第129旅団の兵士は、ロシア軍の突撃部隊も規模が縮小していると語った。

都市部では、以前、5〜7人の集団で移動していたが、今では最大でも3人だという。画面上での動きが少ないため、偵察ドローンでは追跡が困難だと兵士は述べた。

英国防省は、ロシアが22年2月にウクライナへの本格侵攻を開始して以降、ロシアの死傷者は110万人以上に上り、その3分の1は今年に入って発生したと推定している。

クラーク氏は、「これはロシアにとって実現可能だ。非常にゆっくりと前進することを受け入れているからだ。一方で22年、23年当時は、迅速に進軍することを重視していた」と指摘した。