¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Îà»à¤ÎÁÈá¤Ï£Á¥¾¡¼¥ó¡ªÁ°²óÇÆ¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤éÍ¥¾¡¸õÊä¥º¥é¥ê¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¤Ë¹ñÎ©¤Ç³«Ëë¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡Ö£Á¥¾¡¼¥ó¡×¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤Î¶¯¹ë¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëà»à¤ÎÁÈá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î£´¤Ä¤Î»³¤Î¤¦¤Á¡¢£Á¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢µþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ê¤ÉÍ¥¾¡¸õÊä¤äÌ¾Ìç¤Ê¤É¤¬¥º¥é¥ê¤È´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ä¶·ãÀï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÏÃÂê¤¬Ê¨Æ¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¡¡£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬»à¤ÎÁÈ¤«¡×¡Ö¤¤¤ä£Á¥¾¡¼¥ó¤ä¤Ð¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö»à¤ÎÁÈ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÁª¼ê¸¢£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯»à¤ÎÁÈ³ÎÄê¡×¡Ö£Á¥¾¡¼¥ó¥Ï¡¼¥É¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
à»à¤ÎÁÈá¤ò¤É¤Î¹â¹»¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£Âç²ñ¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£