¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£±£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£±£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î»öÂÖ¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÂ¸Î©»öÂÖÅúÊÛ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡¦ÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬£Ø¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë³°¸ò¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤«¤éº£²ó¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤·¤ç¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÀïÁè¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸þ¤³¤¦¤¬ÉðÎÏ¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯¸À¡£¤Ç¡¢¡È±ø¤¤¼ó¡É¤ò¤È¡¢¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î²¼ÉÊ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅÜ¤ë¤Ù¤¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÍè¡¢ÅÜ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤«¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÂÐÅù¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤Ã¤ÈÃæ¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¤´µ¡·ù¤ò¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÃæ¹ñ¤Î¤³¤È¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ÎÉÕ¤±Êý¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬»ä¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ»×µÄ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏ¹Ò¼«½Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃæ¹ñ¤ÎÊý¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ñ¸÷Åª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÂçÂÇ·â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ËÍê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤í¤½¤í¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Í¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Î±ç½õ¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬È¿¾Ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
