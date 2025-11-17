落語家の三遊亭圓輔（本名岡田基之）さんが１５日朝、心筋梗塞のため、埼玉県内の病院で亡くなった。９３歳だった。落語芸術協会が１７日、発表した。圓輔さんは同協会最高齢落語家でもあった。

東京・練馬区出身。１９５８年に桂三木助に入門し、「桂木久松」を名乗る。翌５９年に三遊亭圓馬門下に移り、「三遊亭まつ馬」と改名。６２年に二ツ目に昇進して「三遊亭圓輔」になり、７４年に真打に昇進した。

協会は声明を発表し、「三代目桂三木助門下から噺家としての道を歩み始め、のちに四代目三遊亭圓馬師匠の門下へ移られました。圓馬師匠の人間味あふれるお人柄に深く惚れ込み、その魅力を若手の演者たちにもたびたび語っておられたのが印象的です」と振り返る。「かつてはギターの流しもされていたとのことで、歌唱力にも優れた師匠でした」と評した。

落語家としては「艶っぽい噺を得意とされ、『三枚起請』『文違い』『お直し』などの廓噺では、色気とユーモアを絶妙に織り交ぜた高座が魅力でした。さらに、『猫忠』『夢の酒』『野ざらし』など、芝居噺や滑稽噺にも味わい深い芸を見せてくださいました」と称えた。

「落語芸術協会の最高齢として、最晩年まで精力的に高座に上がり続け、世代を問わず多くの人々に温かいまなざしを注いでくださった師匠。その姿勢と芸は、今も多くの演者とファンの心に深く刻まれています」と感謝。最後の高座は今年６月１５日、東京・池袋演芸場での「長短」だった。

「謹んでご冥福をお祈りいたします」と結んだ。

葬儀は近親者で執り行う。