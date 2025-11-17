「14日の10者連続三振はもちろん、西武にドラフト1位指名された強打の捕手、明大・小島大河からも空振り三振を奪った実力は本物です」

こう言うのはセ・リーグのスカウト。

16日の明治神宮大会準々決勝、明大戦の四回途中からリリーフ登板し、6回3分の2を2安打無失点、6奪三振で立命館大を4強に導いた左腕・有馬伽久（3年）のことだ。

「150キロをマークした東農大オホーツク戦から中1日。疲労残りでストレートの球速は140キロ台前半だったものの、変化球も含めてボールのキレとコントロールがいい。中でも右打者の外角に逃げながら沈む140キロ近いツーシームは一級品です。必ずといっていいくらい低めに決まる上、落ち方が不規則なのか、打者はかすりもしませんでしたから。スライダーのキレや曲がり方もいい。軌道はストレートなのに、打者の手元に来て急に鋭く曲がります。とにかく制球がいいから、四球で自滅するタイプではない。2段モーション気味の投球フォームも、打者はタイミングが取りづらいと思う」

奈良県出身。愛工大名電（愛知）時代は2、3年時に夏の甲子園に出場。3年夏はエースとして星稜（石川）、八戸学院光星（青森）、明豊（大分）と強豪に投げ勝ってチームを8強に導いた。プロのスカウトも注目した投手だったが、2年時には立命館大への進学が決まっていたという。大学へ行ってドラフト1位指名でプロ入りするのが夢だったらしい。

「9月のリーグ戦は不調で、防御率が5点台だったこともある。けれども、10月に入ってから持ち直した。来年のデキにもよるけど、よほどのことがない限り来年のドラフトの目玉になるのは間違いない」

とは前出のスカウトだから、どうやら夢は現実のものになりそうだ。

175センチ、75キロ。投手としては小柄だが、「タイプとしては高校、大学の先輩の東（DeNA）や今永（カブスからFA）。制球が良く、ボールのキレで勝負できる投手」（同）だという。

