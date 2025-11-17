10月のブラジル戦でのミラクル大逆転勝利に続いて、14日にはガーナに2−0で勝利して意気上がる森保ジャパン。その余勢を駆って18日の東京・国立競技場で顔を合わせるボリビアとの一戦（午後7時15分キックオフ）も快勝といきたいところだが--。

森保J指揮官が温める鎌田大地「W杯ボランチ」構想…欧州組を柔軟起用のメリットも

JFA（日本サッカー協会）の失態により、とんだミソを付けられてしまった。

コトの発端は、10日にJFAが公表した「日本代表の応援ビジュアル画像」が《韓国の太極旗にそっくり》《ライバルの国旗を想起させるのは不自然》《OKしたJFAは何を考えているのか》など批判的な意見がSNS上にあふれ返った。

すると13日、JFA元会長の川淵三郎・相談役が自身の公式Xで「善処するように広報に連絡した」と投稿。現在も「JFAに隠然として大きな影響力を有している」（サッカー関係者）川淵相談役の意向は絶大である。慌てたJFAは14日の午後6時過ぎ、代表アンバサダー12人が横並びの新デザインに変更したことを公式サイトで発表したのだが、これがまた火に油を注いだ。

JFA技術委員会の影山委員長が「児童ポルノ」で逮捕

「変更された新デザインからは『日の丸』が消えており、今度はそれに対して『不可解』といった書き込みが殺到。そもそも変更前バージョンもそうだが、どうして日本代表選手を起用しないのか？ という素朴な疑問もSNS上に噴出している。一連のビジュアル画像を請け負った会社の株式の70％を韓国系企業が、残りの30％を吉本興業ホールディングスが持っており、このことも『太極旗に似た理由のひとつでは？』という疑念を持たれることになっているのです」（前出関係者）

14日のガーナ戦後、宮本恒靖JFA会長が「我々が（今後）ちゃんと説明することになります」とコメントしたものの、騒動の発端や経緯が詳細に語られることはなかった。

「10月7日には、JFA技術委員会の影山委員長が『未成年者を対象としたポルノ画像を所持していた』として、フランスで逮捕。技術委員長を解任されたが、この時も宮本会長は『許容できるものではない。JFAの理念に立ち返る』とコメントしたのみ。20日に大阪・吹田で取材に応じたが、同様の主旨の言葉を連ねた上に『お詫びしたい』と話すだけで、詳細な説明や具体的な再発防止策は出てこなかった。対応を問題視する声があがっています」とは別のサッカー関係者である。