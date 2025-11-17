【あの人は今こうしている】

三重ノ海剛司さん（元横綱／77歳）

◇ ◇ ◇

連日、大相撲が盛り上がっているが、1970年代の最後、輪島に北の湖、そして2代目若乃花、貴ノ花とツワモノぞろいの時代に31歳の遅咲きで横綱になったのが三重ノ海さんだった。テレビ視聴率が40％近い全盛期、その苦労人の渋さが光ったものだ。引退後は武蔵川親方となり横綱・武蔵丸らを育て、日本相撲協会理事長としても辣腕を振るったが、近況は？

三重ノ海さんに会ったのは、都内は文京区内にある自宅。マンションかと見まごうばかりの4階建ての立派な邸宅だ。

「家中ピカピカ？ 協会を定年退職した後に建てたから、もう10年以上経つよ。女房と2人暮らしだけど、掃除はお手伝いの人がやってくれるんだ」

三重ノ海さん、まずはこう言った。取材のために通された応接間には、現役時代の写真や盾、トロフィーなどがガラス棚の中に飾られている。還暦相撲の際の写真も。当時と比べると、だいぶ痩せたようだ。

「女房が健康を考えた食事を作ってくれているのと、年齢とともに自然と、だね。あと、2年前に10年務めた相撲博物館の館長を退任してから心不全で倒れて、それでまた痩せた。今は75キロ」

えっ、心不全とは大変。三重ノ海さんは現役時代に急性肝炎、理事長時代には胃がんを患った。

「胃がんのときは、胃の3分の1を切ったんだ。だから、今も量は食べられないけど、毎日3食食べ、酒も飲み、体調はいい。といっても、酒は晩酌に缶ビール1本とワイン1杯だけ。現役時代に比べればかわいいもんよ（笑）」

■通院以外はほとんど外出せず、文京区内の邸宅でのんびりの毎日

朝は7時に起床し、風呂に入った後、朝食をとる。毎日のんびり過ごしているそうだ。

「趣味はコレといってないな。ゆっくりして、あれこれ考えないようにしてるよ。2カ月に1度通院する以外は、あまり外にも出ない。家で自転車をこいで汗をかいたり、テレビでニュースやスポーツ、麻雀番組を見たり。大谷が活躍しているから、大リーグも楽しんでる」

場所中は大相撲中継を見るのは、言わずもがな。

「NHK BSで午後1時から見てる。ずっと満員御礼でスゴイよね。いい取組が多くて面白いから、あっという間に一日の取組が終わっちゃう（笑）。やっと両横綱がそろい、千秋楽まで優勝争いするっていう理想的なカタチになっている。大の里は体も素質も、いいものをたくさん持っている。自信を持って、前にどんどん攻めれば安定した相撲がとれるんだ。ハタキがあると大きく伸び上がって、すぐに後ろに引いてしまうから、膝を曲げてガッと残す稽古を重ねることだね」

弟子の部屋の力士たちも気になっている。

「武蔵丸が武蔵川部屋、武双山が藤島部屋、雅山が二子山部屋を起こして、それぞれ弟子を育てているからね。二子山部屋には狼雅と三田という関取がいるから、『こういう風にやったほうがいいよ』と、技術面のアドバイスすることもある。稽古を見に行くことはないけど、餅つきとか部屋の行事に行ってたまに顔を合わせたり、弟子（親方）と飲みに行くこともあるから。時代が変わり、かつてのような厳しい指導ができず、弟子も難しさを感じてるよ。オレも力士、親方、協会理事長とやってきて、弟子を育てるのが一番難しかった。子どもをあずかる責任があるけど、子どもはみんな性格も、育った環境も違うから」

■お孫さんは将来有望なモデルに。「オレの孫がモデルなんて、なんでかね（笑）」

74年に結婚した洋子夫人との間に2男をもうけ、元力士の長男は現在、門前仲町でちゃんこ店「三重ノ海」を経営。3人いる2男1女の孫のうち、一番年下の孫は、昨年、次世代トップモデル・俳優の登竜門といわれる男性ファッション誌「MEN's NON-NO」（集英社）の専属モデルオーディションで準グランプリを獲得。“嵐翔真”の名で活躍中だ。

「オレの孫がモデルなんて、なんでかね（笑）。いや、相撲をやらせようとは思わなかった。背は190センチあっても細いし、本人がやりたいことをやるのがいいんだよ。力士に限らずどの世界でも、若い人にはやりたいことを信念を持って3年はやってほしい。オレは15歳で部屋に入門したとき注目されていなかったけど、5年はがんばろうと決めてやったのが良かった。3年やればモノになるか、自分でわかると思うよ」

（取材・文=中野裕子）

▽三重ノ海剛司（みえのうみ・つよし）1948年2月4日三重県松坂市生まれ。本名:石山五郎。出羽海部屋に入門し、63年初土俵。78年に31歳で第57代横綱に。80年引退。武蔵川親方となり横綱・武蔵丸らを育て、2008年、第10代日本相撲協会理事長に。13年から相撲博物館館長を務め、23年退任。