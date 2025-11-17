日本時間午後１１時３０分にジェファーソン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演する。ジェファーソン副議長は７日に「現在の政策スタンスは依然としてやや引き締め的だが、経済を抑制も刺激もしない中立的な水準に近づいている」、「このことを踏まえると、中立金利に近づくにつれて、政策をゆっくりと進めるのは理にかなっている」と述べていた。ジェファーソン副議長があらためて追加利下げを急がない姿勢を示せば、ＦＲＢの１２月の追加利下げ観測が一段と後退し、ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、その他の米ＦＲＢ関係者や欧英の中銀関係者も発言する。日本時間午後６時にスレイペン・オランダ中銀総裁が会見、同午後１０時１０分にマン英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が講演、同午後１１時にウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が挨拶、同午後１１時４５分レーン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事兼チーフエコノミストが講演、同１８日午前１時にチポローネＥＣＢ専務理事が欧州議会委員会に出席、同１８日午前３時にカシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加、同１８日午前４時にウォラーＦＲＢ理事が講演することになっている。



さらに、日本時間１７日午後１０時半には１１月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数の発表も予定されている。大方の予想は５．８となっており、前月の１０．７を下回り、２カ月ぶりに低下するとみられている。



MINKABU PRESS

外部サイト