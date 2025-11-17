¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÁá¼Â¤¬¹ñÎ©¤Ç¤Î³«ËëÀïÅÐ¾ì¡¢ÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤È·ãÆÍ¡ÄÁ°¶¶°é±Ñ¡½¿À¸Í¹°ÎÍ¡¢ÊÆ»ÒËÌ¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Ê¤É¶¯¹ë¹»ÂÐ·è¤â
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê£±£²·î£²£¸Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áá¼Â¡ÊÅìµþ£Â¡Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«ËëÀï¤ËÅÐ¾ì¡£ÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Áá¼Â¤ÎÌîÀî°ìÁï¼ç¾¤Ï¡Ö³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½éÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢»³Íü³Ø±¡¡½µþÅÔµÌ¤Ê¤É¶¯¹ëÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤â¼Â¸½¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È£²²óÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô°÷¤¬°û¼ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Åö³ºÉô°÷°Ê³°¤Î¤ß¤Ç»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ï£±²óÀï¤ÇÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¤ÈÂåÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¸©¤ÎÂåÉ½¤¬£²£²Æü¤Ë·è¤Þ¤ëÆÁÅç¤Ï¡¢Æ±¸©¹â¹»³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÉô°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¹»¤¬Ä´À°Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¤â¡¢Æ±¸©¤Î¹â¹»³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÉô°Ñ°÷Ä¹¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃêÁª¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£±²óÀï
¾°»Ö¡½¹â¾¾¾¦¡¢»³Íü³Ø±¡¡½µþÅÔµÌ¡¢Ê¡°æ¾¦¡½¹âÀî³Ø±à¡¢ÄëµþÄ¹²¬¡½Âç¼Ò¡¢ÀìÂçËÌ¾å¡½¹Åç³§¼Â¡¢¾åÅÄÀ¾¡½¿å¸ý¡¢µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¡½ÆáÇÆÀ¾¡¢Áá¼Â¡½ÆÁÅç¸©ÂåÉ½¡¢ÄëµþÂç²Ä»ù¡½¶½¹ñ¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡½¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡¢¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡½Æü¾Ï³Ø±à¡¢¼¯Åç³Ø±à¡½¿·ÅÄ¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡½½é¼Ç¶¶ËÜ¡¢ËÌ³¤¡½ÂçÄÅ¡¢ÌðÈÄÃæ±û¡½ÆàÎÉ°é±Ñ¡¢»³·ÁÌÀÀµ¡½ÂçÊ¬Äáºê
¡¡¢¡£²²óÀï
Á°¶¶°é±Ñ¡½¿À¸Í¹°ÎÍ¡¢¾»Ê¿¡½¹âÃÎ¡¢Åì³¤³Ø±à¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¡½ÆüÂçÆ£Âô¡¢ÅìÊ¡²¬¡½½©ÅÄ¾¦¡¢ËÙ±Û¡½±§¼£»³ÅÄ¾¦¡¢ÉÙ»³Âè°ì¡½º´²ìÅì¡¢ÊÆ»ÒËÌ¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð