薬丸裕英、孫の七五三を祝い食事会へ「美味しいステーキをいただきました」 2021年1月に初孫が誕生
タレントの薬丸裕英（59）が17日、自身のブログを更新。家族で孫の七五三を祝ったことを報告し、食事会の写真をアップした。
【写真】「昨晩は孫の七五三のお祝いの食事会」“お祝い”のステーキディナーを紹介した薬丸裕英
前日16日の投稿では「今日は孫と二人でお出かけ ランチは孫くんのリクエストで焼飯＆餃子」と、孫と2人きりで出かけたことをうれしそうに明かしていた裕英。
夜にはそのまま七五三祝いも行ったようで、この日の投稿では「昨晩は孫の七五三のお祝いの食事会 美味しいステーキをいただきました」と明かし、カットステーキが盛り付けられた料理の写真を披露した。
裕英は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男（4）が誕生。裕英にとっては初孫となった。
