GENERATIONS数原龍友が「新しい一面」披露 関西でコント挑戦の姿が公開
GENERATIONS・数原龍友が、きょう17日深夜放送のABCテレビ『コント･デ･ンガナ』（毎週月曜 深0：00 ※関西ローカル）に登場する。
【写真】数原龍友がコントに挑戦
同番組は、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、関西発のユニットコント番組（全9回）。
数原が挑戦したのは、こたつで暖をとる仲良し夫婦を中心に描かれたコント。夫であるおじいちゃんがとっくりを着脱しようとするも頭がなかなか抜けず大苦戦。もたついている間におばあちゃんが思わぬ行動に…。
■数原龍友 コメント
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
カメラが回っていない時でも、細部までこだわってコントを追求する姿には、心底痺れました。僕のような畑違いの人間に対しても、共演者の皆さんが優しく導いてくださり、本当に有難かったです。最初はかなり緊張していたのですが、「全員がおじいちゃん、おばあちゃん姿」という爆笑のビジュアルで登場されて（笑）。一瞬で場の空気が和み、「これは全力で楽しむしかない！」とスイッチが入りました。
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
普段、歌やパフォーマンスをお届けしている僕が、コントというフィールドでどこまでできるのか、ファンの皆さんには驚きとともに楽しんでいただきたいです。僕自身、俳優経験がない中で挑戦させていただきましたが、ただただ自由に、アドリブも思いきってぶつけることができ、楽しませていただきました。このコントを通じて、皆さんに僕の新しい一面と、純粋に楽しんでいる姿が届けば嬉しいです！
【写真】数原龍友がコントに挑戦
同番組は、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、関西発のユニットコント番組（全9回）。
■数原龍友 コメント
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
カメラが回っていない時でも、細部までこだわってコントを追求する姿には、心底痺れました。僕のような畑違いの人間に対しても、共演者の皆さんが優しく導いてくださり、本当に有難かったです。最初はかなり緊張していたのですが、「全員がおじいちゃん、おばあちゃん姿」という爆笑のビジュアルで登場されて（笑）。一瞬で場の空気が和み、「これは全力で楽しむしかない！」とスイッチが入りました。
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
普段、歌やパフォーマンスをお届けしている僕が、コントというフィールドでどこまでできるのか、ファンの皆さんには驚きとともに楽しんでいただきたいです。僕自身、俳優経験がない中で挑戦させていただきましたが、ただただ自由に、アドリブも思いきってぶつけることができ、楽しませていただきました。このコントを通じて、皆さんに僕の新しい一面と、純粋に楽しんでいる姿が届けば嬉しいです！