Lifehacker 2025年8月29日掲載の記事より転載

みなさん「ながら聞き」してますか？

私は最近、シンプルに活字を読むのがツラい＆仕事やランニングをしながら情報収集をしたいという経緯からAudibleを活用しています。

もともと効率的に情報を収集したい性格かつ作業時に音を流していたいタイプということもあり、個人的には相性抜群だったんです。

ただ、Audibleを含めた「ながら聞き」って内容が右から左に流れてしまうというか、定着しにくさが課題であり、それが苦手で手が出ない人も多いのでは？

そこで今回は「耳からインプット派」のライフハッカー編集部員がガチでやってるAudible活用術をご紹介します。

内容を流さないために設計図を確認する

普段からPodcastやAudibleなどの音声コンテンツを聞いている私ですが、中でもAudibleは区切りが少ないため、意識していないと内容が流れていってしまうと感じています。

というのも、Podcastは長くても1時間、平均20〜30分でひと区切り付くのに対して、Audibleは平均7時間と1コンテンツの長さが桁違いです。

またPodcastなら会話や1人語りを聞いているので少し聞き逃してもなんとかなるんですが、Audibleの場合は大切な1節を聞き逃すとそれ以降の数時間の理解がイマイチできなくなったりするんですよね。

重要な部分は聞き逃せない。とはいえ、人の集中力は数時間も保たないし、なんなら私は1冊を1週間に分けて聞いているので、内容もうろ覚え。

そのためにオススメしたいのは、Audibleで聞きはじめる前に内容の要約をチェックして、全体の設計図を確認するという作業です。

私が実践している方法は2つ。

1. AIに書籍について聞く 最新の書籍の場合は情報が出てこないパターンがありますが、ある程度知られている名著の場合は「『書籍名』の内容を要約して教えてください。重要な部分と著者が伝えたいメッセージを中心にまとめてください」といった旨の指示を出すと大抵良い感じのサマリーが出てきます。 2. YouTubeで要約動画を見る こちらも出版からある程度時間が経っている書籍に限る手法ですが、世の中には書籍の要約系YouTuberがたくさんいるので、自分の好みのYouTuberを見つけて動画を見てからAudibleで聞きはじめると良いでしょう。

この作業で大切なのは、Audibleで聞こうと思っている書籍の重要ワードと著者の考えを事前に押さえておくことです。

私はAudibleで内容が流れていってしまう原因が、集中力不足と視覚的に見られないため重要ワードが意識しにくいこと、だと思っています。

そこで、事前に重要ワードと著者の考え方を把握しておくことで「ながら聞き」であっても自分の中で情報をまとめやすくなります。

たとえランニング中であっても「この話はこういう考え方に繋げたいんだな」「あ、動画に出てきた重要ワードだ！」と耳に集中する時間を絞ることができるので、内容を定着しやすくなります。

読書ログは、NotebookLMのソースに入れるだけ

ここで改めて、私の性格をご紹介したいのですが、ひと言で説明すると超ズボラです。めんどくさいことはできる限りしたくないんです。

Audibleで1冊読み終えたら読書ログをつけよう！

そう思ってた時期が私にもありました。2〜3冊までは続いたんですが、ドンドンめんどくさくなって最終的にAudibleで読書するのをやめちゃったんですよ。

別に読書ログを付ける義務なんてないのに、無駄に自分の中でハードルを高くしちゃったんでしょうね。

これ、意味ないな。

そう思った私は読書ログを付けるのを完全にやめました。

その代わりにはじめたのはAudibleの書籍ページをNotebookLMのソースに追加するという作業です。

これ、何がすごいってNotebookLMのソース部分が読了記録になるだけでなく、チャットでその書籍の内容について質問すると、書籍の概要とレビューから要約して解説してくれるんですよ。

私の場合、書評を書くわけでも几帳面でもないので、正直これくらいの情報が拾えれば読書ログとして機能するんですよね。

しかも、作業はAudibleの共有ボタンからNotebookLMを選択して、ソースを追加するだけ。30秒あれば終わります。超楽ちん！

私はAudibleのことを情報収集を楽にしてくれる1つの手段として捉えています。

そのときその瞬間に重要なワードを聞き逃したとしても、次に重要なワードが出てきたときに理解できるように事前に把握できていれば本筋は問題なく追えるし、詳細な読書ログなんてなくてもある程度の情報を確保できればいいと思っています。

私のように切り分けができるタイプの人であればこの手法はかなり使えるはず。相性良さそうだと思う人はぜひ試してみてください。

＞＞Audible1ヵ月お試しキャンペーンをチェック

本質に集中し、他はラクに。マキューンの2つの思考法で考える「Do Less, Focus On」の実践術 | ライフハッカー・ジャパン

文章を3ステップで動画化！ NotebookLMの日本語「動画解説」を試してみた | ライフハッカー・ジャパン

【毎日書評】「しっかり休もう」は逆効果？ 精神科医が教える休みベタの落とし穴 | ライフハッカー・ジャパン

著者紹介：北田力也 ライフハッカー編集部員。ライフハッカーでは、AIカテゴリとX発信を中心に担当。モットーは「こだわりがないのがこだわり」。最近なんとか習慣化したランニングをしながら、Audibleを聞く生活を送っている。

Source: Amazon, Notebook LM