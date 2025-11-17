京都『鈴虫寺』にてご祈願済「桜お守りリップ」に桜つぼみ色と定番色のスペシャルパッケージが限定発売

化粧品ブランド「パラドゥ」から、ふっくらみずみずしい桜色の唇へと導く「サクラヴェールリップ」の限定品2種が登場。

本製品は、パワースポットとして名高く、桜が美しい京都『鈴虫寺』にて“桜祈願”を実施したリップ。ほんのり赤いつぼみをイメージした限定色1色と、満開の花びらを思わせるピンク色の定番色の限定パッケージ1種がラインアップ。

パラドゥ サクラヴェールリップ プランパータイプ

パラドゥ サクラヴェールリップ（プランパ―）＜RD02＞（フタ閉じ＆フタ開き＆外装）

限定色は、「膨らむ」つぼみをイメージした、プランパータイプ。今回の「桜つぼみ色」は、パワースポットとして名高く、桜の美しい京都『鈴虫寺』の黄色い「幸福お守り」をイメージした、イエローラメ入りレッド系。唇をぷっくり整えながら、ほんのり透けるような血色感を演出します。

パラドゥ サクラヴェールリップ（プランパ―）＜RD02＞（仕上がりイメージ）

また、鈴虫寺にて“桜祈願”も実施し、手にとる方に幸運が訪れるよう願いを込めています。

パラドゥ サクラヴェールリップ 限定パッケージ

パラドゥ サクラヴェールリップ（限定パッケージ）＜PK01＞（フタ閉じ＆フタ開き＆外装）

そして、咲き誇る花びらがイメージの限定パッケージの定番色は、透け感のあるピンクで、イノセントな印象の唇を叶えます。“桜お守りリップ”として、手にとる方の幸運のお守りとなるよう、2020年より、毎年さまざまな寺社で“桜祈願”を実施。今回は、パワースポットとして名高く、桜の美しい京都『鈴虫寺』にて“桜祈願”。

パラドゥ サクラヴェールリップ（限定パッケージ）＜PK01＞（仕上がりイメージ）

どちらも、容器の底には全6種の“しあわせ桜”印を記載。ちょっとしたおみくじ気分も味わえます。

2025年11月28日（金）より全国のセブン‐イレブンにて数量限定で発売開始。