コンセントは（部屋の）四隅を原則に――。

パナソニックが、居室のコンセント配置は「四隅」を推奨する提言を発表した。家庭で使われる電気機器が多様化し、現在主流の「二隅」では不便を感じる人が多い。提言は約３０年ごとに行っており、コンセントの数に言及するのは約６０年ぶり。

パナソニックはコンセントなど配線器具最大手で国内シェア（占有率）は８割。１９６６年、快適な生活に必要な電気設備のモデルとして「一部屋に二つのあかり、三つのコンセント」と呼びかけ、その後の住宅文化に大きな影響を与えた。

パナソニックなどが今年４月に約１０００人を対象に実施したアンケートでは、７５・４％がコンセントの位置や数に不満があると回答した。スマートフォンやインターネットにつながる機器が増え、モデル通りに二隅にコンセント三つがあっても足りないケースも多い。

このため、リビングや寝室、子ども部屋といった居室で四隅配置を推す。四隅配置なら家具などで全てのコンセントが隠れてしまうケースを減らせるといい、リビング・ダイニングは１５個（３１口）以上とし、調理家電の利用が増えているキッチンでも１０個（２０口）以上を勧めている。

担当者は「家を建てた後のコンセント増設は手間も費用もかかる」と話し、住宅メーカーなどに今後働きかけをしていく方針だ。