プロボクシングWBO世界フライ級4位の桑原拓（30＝大橋、14勝9KO2敗）が17日、横浜市内の所属ジムで会見し、12月17日に両国国技館でWBO世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳、10勝7KO1敗）に挑戦することを発表した。

桑原にとっては24年5月、WBA世界同級王者だったユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）に挑戦し、0―3判定負けを喫して以来、2度目の世界挑戦。当初は12月18日のジム主催興行でノンタイトル戦に臨む予定だったが、急きょ白羽の矢が立った。

ユーリ戦後は3月に5回KO勝ちで再起に成功も、5月にアキレス腱を断裂するなど苦しい時期も過ごした。元世界4階級制覇王者で大みそかにバンタム級での再起戦を予定する、井岡一翔（36＝志成）と同じ興国高、東農大とアマチュアでキャリアを積み重ねてきた“スピードスター”。4度目の防衛を目指す強敵オラスクアガから金星を挙げ、初の世界王座奪取を目指す。

なお同興行ではWBA世界バンタム級正規王者・堤聖也（角海老宝石）と世界5階級制覇の同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）が対戦。WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（帝拳）はWBO同級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と統一戦を行う、トリプル世界戦となる。