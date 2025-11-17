１６日に放送された日本テレビ系「笑点」では、演芸コーナーにコウメ太夫が登場。堂々と手の甲に書いたカンペを読み、観客も失笑した。

コウメ太夫はいつもの真っ赤な振り袖と白塗り姿で登場。「チャンチャカチャンチャン」と歌い出し「酸素を吸ったかと思ったら〜窒素でした〜」「運命の人だと思って告白したら〜ガードレールでした〜チックショー」とネタをやる左手甲は黒くなっており、ネタが一つ終わると、しっかりその手の甲を確認。

「激安の美容院に行ってみたら〜、美容師がタラバガニでした〜チックショー」でまたも堂々確認で、観客席からも失笑が沸いた。

コウメ太夫のカンペは、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で「コウメ太夫 手の甲に自分で書いたものではないカンペが書かれていてももう別になんでもいいのでそのままネタやっちゃう説」で紹介されており、ネットでも「コウメ太夫のカンペってあれか、水曜日で消されたやつか」「しっかり左手カンペまみれで草オモロイ」「水ダウでやっていた、カンペ書いた手の甲を見ながらチクショウ芸していた。笑った」「手の甲のカンペみるところが一番面白い」など話題となっていた。