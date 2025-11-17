¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡ÛÆü¹â°ï»Ò¤µ¤ó¡¡°úÂà¸å¤âÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¡Ö»ä¡¢°û¤à¤È¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡£¸·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆü¹â°ï»Ò¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¡¢£Çµ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×³«ºÅÃæ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºòÆü¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤âÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¥Ü¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°²²°¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢£Â£Ô£Ó¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Å»ö¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÀ¸³è¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¤â¤¹¤´¤¤Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Ï¶¥ÇÏ´Ø·¸¤ÎÊý¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£½µ¤Ï¶¥ÎØ´Ø·¸¤ÎÊý¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éËºÇ¯²ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤È¤«¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤³¤í¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¡²¬¥Ü¡¼¥È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤â¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖºÇ¸å¤ËÁö¤Ã¤¿£³·î¤«¤é£¸¤«·î¤°¤é¤¤°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ÆµÙ´ÎÆü¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£°ìºòÆü¤â°û¤ß²á¤®¤Æµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢°û¤à¤È¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¼ò¹ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£