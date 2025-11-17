「足冷える、、」→【3COINS】で大当たり見つけた！ 寒い日の相棒♡「あったかレッグウェア」

寒さが本格化してくると、気になるのが“足元の冷え”。そんな悩みをおしゃれに解決してくれそうなのが、【3COINS（スリーコインズ）】のレッグウェアです。防寒機能を備えながらも、ナチュラルに見えるソックスや素足見えするタイツなど、デザイン性にもこだわりが光るラインナップ。毎日の通勤やお出かけシーンも、暖かくスタイリッシュに過ごせそうです。

ぬくもりたっぷりな裏起毛付きソックス

【3COINS】「PREMIUM薄手裏起毛ソックス」\330（税込）

一見普通のクルーソックスながら、裏起毛素材を備えた実力派の一足。公式サイトで「足全体をやさしく包み込む保温力」と紹介されているように、足先の冷えが気になる人にぴったりです。見た目はすっきりしているので、スニーカーやローファーにも合わせやすく、オンオフ問わず活躍してくれそう。モノトーンカラーとアクセントカラーも揃った全5色展開で、まとめ買いやイロチ買いもおすすめです。

素足見えを狙えるタイツでオフィスもOK！

【3COINS】「素足のように見える40デニールフェイクタイツ：M～L」\550（税込）

まるで素足のようなナチュラル感で、冬の通勤の相棒にぴったりなフェイクタイツ。「ストッキングのような美しい見え方を保ちながら強度も備えています」と公式サイトにあるように、見た目の上品さと実用性を両立してくれる頼れるアイテムです。さらに空気が乾燥する時期に嬉しい、静電気防止加工も施されています。ライトベージュ・ベージュの2色で、肌色に合わせてチョイスも可能です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M