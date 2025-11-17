明治神宮大会高校の部

野球の明治神宮大会（神宮）は17日、高校の部準決勝で神戸国際大付（近畿）が英明（四国）に6-2で快勝し、決勝進出を決めた。6回には公式戦初スタメンに抜擢された背番号16の1番・藤原陽翔右翼手（2年）が特大3ラン。今大会チーム5号となる本塁打で神宮をどよめかせた。

ホームランは練習試合で1本打ったことがあるだけ。この秋、初めて背番号をもらった伏兵が、あっと驚くアーチを描いた。

3-0とリードした6回2死一、二塁。藤原は初球から憧れの柳田悠岐（ソフトバンク）のように豪快なフルスイング。打った瞬間、それと分かる打球に右翼手も早々と追うのを諦めた。「最高です。手応えはありました。過去一番です」。右翼席中段まで飛ばす特大3ラン。激しくガッツポーズを繰り出す背中で「16」が揺れた。

強打の神戸国際大付に憧れ、島根から越境入学。打撃は好きだったが、それは試合に限ってのこと。「練習は好きじゃなかった」とぶっちゃける。バットを振るのも練習時間内だけ。しかし、バットを毎日振り込む先輩たちが夏の大会で結果を出す姿に触れ、意識に変化が――。

「自分の代になる。自覚を持ってやろう」。過去の自分と決別し、新チームから練習外でも毎日1時間振り込んだ。168センチ、63キロの小兵。バットのヘッドを走らせ、スイングも工夫。今はもうバットを振ることが好きに。「毎日の素振りが結果につながった」と胸を張った。

公式戦はこの日が初スタメン。朝に「1番・右翼」を言い渡されて「ちょっと驚いた」というが、抜擢に“一発回答”した。3回に先制2ランを放った4番・川中鉄平（2年）と合わせて2本のホームランが飛び出し、今大会のチーム本塁打は5本。大会記録「6」にあと1本に迫った。

「普段から毎日スイングを欠かさずやっているので。みんなが『打てるかな』じゃなく、『よし、やったろう！』と自信を持って打席に立てている」。低反発バットもお構いなし。藤原のような伏兵にも一発が出るのが、今の神戸国際大付の強みだ。頂点まであと1勝。チームの想いを代表するようにして、背番号16は高らかに宣言した。

「決勝も絶対勝って、監督を日本一の監督にしたい」



（THE ANSWER編集部）