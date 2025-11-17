Hey！ Say！ JUMP、約1年ぶりの「anan」表紙 ゲームの世界に迷い込んだ7人をテーマにしたフォトストーリー
Hey！ Say！ JUMPが、11月26日発売の「anan」2473号で約1年ぶりに表紙に登場。“ゲームの世界に迷い込んだような7人”をテーマにした、美麗かつスタイリッシュなグラビアストーリーを展開する。
【写真】山田涼介、『ズートピア２』日本版声優に！ USオーディション勝ち抜き、ディズニー作品初参加
毎年恒例となったゲーム特集号の表紙を飾るのは、ゲーム好きのメンバーも多いHey！ Say！ JUMPの7人。デビュー20周年を見据えた彼らが魅せる、成熟したグループならではの艶やかさと、ファンからの厚い信頼に応えながら常に進化を続ける熱い眼差し―。そのプロフェッショナルな姿を、ゲーム的世界観の中でスタイリッシュに描き出したスペシャルグラビア＆インタビューを届ける。
グラビアは、まるで全員がゲームにログインしたかのような俯瞰カットからスタート。RPGのキャラクター選択画面を思わせる構成で、それぞれの個性が際立つソログラビアを展開している。カジュアルながらも艶やかさを感じる衣装に身を包み、“戦うアバター”のような印象に。
続いては、誰かにのぞかれているような、どこか不穏で謎めいた“ゲームの裏ステージ”を思わせるセットにチェンジ。オールブラックのジャケットスタイルに身を包んだ7人のクールで緊張感のある表情を切り取っている。
このセットでは、7人全員でのカットに加え、山田涼介と知念侑李、有岡大貴と伊野尾慧、八乙女光と高木雄也と薮宏太の3チームに分かれたグループショットも撮影。スタイリッシュなシーンのなかでも、普段の関係性が垣間見える。“もしもHey！ Say！ JUMPがゲームの世界に迷い込んだら…？”をテーマにした、美しくモードなフォトストーリーを楽しみたい。
インタビューでは、最近よくプレイしているタイトルやメンバー全員で遊んでみたいゲームなど、ゲーム特集ならではの質問にも応えている。さらに、デビュー20周年イヤーを控えた今のグループへの想い、そしてまもなく発売される12枚目となるニューアルバム『S say』に込めたこだわりについても直撃した。
同号では毎年恒例となったゲーム特集の第4弾「カルチャーを感じる、ゲーム案内2025」をおくる。川村壱馬のゲーム愛インタビュー、大ヒット作『都市伝説解体センター』の魅力解剖、可愛いドット絵ゲームが人気の「カイロソフト」紹介、ボドゲからTRPGまで取り上げたアナログゲームガイドなど、今回もゲームの楽しさと魅力をたっぷりと届ける。小島秀夫監督、金子一馬というレジェンドクリエイターへのインタビューも。
CLOSE UPでは、覆面作家・雨穴が登場し、自身による貴重な撮り下ろしフォトを掲載する。
「anan」2473号は、マガジンハウスより11月26日発売。特別定価850円（税込）。
※高木雄也の「高」は「はしごだか」が正式表記
