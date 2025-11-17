ËÌÀî·Ê»Ò¡¢É×¡¦DAIGO¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¹ðÇò¡¡¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ ¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«ËëSP¡Ù11.21ÊüÁ÷
¡¡11·î21Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ ¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«ËëSP¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ë¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾®·ª½Ü¤È¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËÌÀî·Ê»Ò¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤ó¤Þ¤¬¾®·ª½Ü¤Ë¼»ÅÊ¡©¡¡Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤ËÂç¶½Ê³¡ª
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÀî¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖDAIGO¤Î²Ç¤ä¤â¤ó¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£DAIGO¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤µ¤ó¤Þ¤À¤±¤Ë¡Ö¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤óÃË¡×¤ÈDAIGO¤Î¤³¤È¤òÃã²½¡Ê¤Á¤ã¤«¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃ¯¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈËÌÀî¤ò¤Á¤é¤ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤Ï¼ê¤òµó¤²¡Ö¤Æ¤·¤±¤Ë¡Ê³Î¤«¤Ë¡Ë¡×¤È¥í¥Ã¥¯É÷¤ËÅú¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËDAIGO¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²È¤Ç¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÌÀî¤ÎÏÃ¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ëº§Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡È´îÅÜ°¥³Ú¡É¤Î´¶¾ð¤ÎÆâ¡¢¡ÈÅÜ¡É¤È¡È°¥¡É¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦DAIGO¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¶ÄÅ·¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢ËÌÀî¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëSUPER BEAVER¡¦½ÂÃ«¤¬¹çÎ®¡£ÇÉ¼ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤½ÂÃ«¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ïº¾µ½»Õ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¡¼¥Ð¡¼¡Ê½Ð»õ¡Ë¤âº¾µ½»Õ¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡½ÂÃ«¤ÏËÜºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤À¤¬¡¢ËÌÀî¤ÏÈà¤Î±éµ»¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¾È¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¿·õ¤Ë»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë½ÂÃ«¤À¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥¸¤é¤ì¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¶ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡¢SUPER BEAVER¤Î¶Ê¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½ÂÃ«¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¤È°¢Á³¡Ê¤¢¤¼¤ó¡Ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë2¿Í¤Î¤¢¤ë´ñÀ×Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤Ï¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾®·ª½Ü¤È¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¾®·ª¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¥Ò¥ç¥¸¥å¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡Ø¹¥¤¡Ù¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®·ª¤Ë¤Ï¡ÖÌëÃæ¤Î1»þ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡×¡Ö19ºÐ¤«¤éÌÌÅÝ¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤Èº¨¤ßÀá¤¬¤µ¤¯Îö¡£¾®·ª¤È¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¤è¤¯°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍ¶¤ï¤Ø¤ó¤Î!?¡×¤È¼»ÅÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¡£¥Ò¥ç¥¸¥å¤«¤é¡Ö2¤Ä¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ°´ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢Âç´î¤Ó¤Ç¤Ï¤·¤ã¤®¤Þ¤¯¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤Î¥á¥í¥á¥í¤Ê»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ ¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«ËëSP¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ11·î21Æü21»þÊüÁ÷¡£
¡¡¾®·ª½Ü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾®·ª½Ü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥ç¥¸¥å¡§¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾®·ª¡§µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½½©¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®·ª¡§¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤µ¤ó¤Þ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ç¥¸¥å¡§¥´¥ë¥Õ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£½©¤Î¿©¤ÙÊª¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°Åß¤Ç¤¹¤¬¡¢²´éÚ¡Ê¤«¤¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®·ª¡§SUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Èó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¥Ò¥ç¥¸¥å¡§»ä¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¢£½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤è¤É¤ß¤Ê¤¯²ñÏÃ¤Î¶õµ¤¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶õµ¤¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤»¤º¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¦¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½©¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤â¤Ã¤È¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Êº£Æü¤Î¼ýÏ¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤Ë¤µ¤ì¤ËÍè¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¼ýÏ¿¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÌóÂ«¤´¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
