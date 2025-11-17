上品で芳醇な風味が口いっぱいに香る！モントワール「白バターのご褒美ポテトチップス」
モントワールは、「白バターのご褒美ポテトチップス」を2025年11月24日に発売します。
深いコクとくちどけが特徴の「カルピス(株)特撰バター」をシーズニングに使用。
日々のご褒美として、上品で芳醇な風味が口いっぱいに香るポテトチップスです。
モントワール「白バターのご褒美ポテトチップス」
価格：151円(税込)
発売日：2025年11月24日
容量：47g
販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店など
「白バターのご褒美ポテトチップス」は、「カルピス(株)特撰バター」を使用したシーズニングで味付けをしたポテトチップスです。
使用されている「カルピス(株)特撰バター」は、白い色味、軽い口当たりとクリーミーな味わいが特徴。
ひとくち食べた時の軽い口当たりと、後から香る上品なバター感を体験できます。
深いコクとくちどけが楽しめる、日々のご褒美にぴったりなポテトチップス☆
モントワール「白バターのご褒美ポテトチップス」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 上品で芳醇な風味が口いっぱいに香る！モントワール「白バターのご褒美ポテトチップス」 appeared first on Dtimes.