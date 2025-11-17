◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界フライ級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が、１２月１７日に両国国技館でＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦することが１７日、発表された。

元東洋太平洋同級王者の桑原は、昨年５月に東京ドームでＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に挑むも０―３の判定負け。以来、２度目の世界挑戦となる。

今年３月にハムソン・ラマンダウ（インドネシア）を５回ＫＯで下して再起を飾って以来、９か月ぶりのリングとなる。６月には５２・０キロ契約８回戦で湊義生（ＪＭ加古川）と対戦する予定だったが、５月のスパーリング中にアキレス腱を断裂したため試合中止に。当初は１２月１８日に後楽園ホールでフー・ロンイー（中国）と５１・５キロ契約８回戦を闘うと発表されていたが、世界挑戦が決まった。

オラスクアガは、２３年４月にＷＢＡ＆ＷＢＣ世界ライトフライ級統一王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）に挑むも９回ＴＫＯ負け。２４年７月のＷＢＯ世界フライ級王座決定戦で加納陸（大成）を３回ＫＯで下して世界王座を獲得した。今年３月のＶ２戦では京口紘人（ワタナベ）に判定勝ち。９月にファン・カルロス・カマチョ（プエルトリコ）を２回ＴＫＯで下し、３度目の防衛に成功している。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原拓が１４勝（９ＫＯ）２敗。

◆桑原 拓（くわはら・たく）１９９５年４月４日、大阪市生まれ。３０歳。興国高でインターハイ、国体の２冠を獲得。東農大では主将を務めた。アマ戦績は６８戦５０勝１８敗。１８年５月にプロデビュー。２２年１０月、東洋太平洋フライ級王座を獲得（防衛１度）。２４年５月、ＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に挑戦したが判定負け。身長１６４センチの右ボクサーファイター。