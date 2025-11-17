ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、スペシャルイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2025』の一環として、大ヒットゲーム「モンスターハンター」シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』とのコラボレーションが開催されます！

2025年11月19日(水)よりスタートする今回のコラボでは、パークを巡るARスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』が登場。

クエストをクリアすると、なんと『モンスターハンターワイルズ』のゲーム内で使用できる限定のオトモ装備とチャームが手に入ります！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2025』モンスターハンターワイルズ コラボレーション

開催期間：2025年11月19日(水)〜2026年5月17日(日)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ユニバーサル・クールジャパン 2025』に、『モンスターハンターワイルズ』とのコラボレーションが登場。

ゲストが特別調査員となり、パークに迷い込んだ環境生物を探索するARスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』と、作品の世界観を“超リアル”に再現したテーマ・レストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』が期間限定で展開されます。

『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』

開始地点：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ジュラシック・パーク「ロストワールド・レストラン」前

スマートフォンで誰でも気軽に参加できるARスタンプラリーです。

ゲストは特別調査員となり、スタート地点のQRコードを読み込んでクエストをスタート。

オトモ「アイルー」からのメッセージと調査リストをたよりにパーク中を巡り、「大回復ミツムシ」など、ゲームの世界から飛び出してきた環境生物たちを探し出し、その生態を観察します。 調査を進めると、オトモ「アイルー」から大型モンスターの調査依頼が届きます。

スペシャル特典（オトモ装備＆チャーム）

全てのクエストをクリアすると、スペシャル特典として『モンスターハンターワイルズ』のゲーム内(PlayStation®5/Steam) で使用できる特典コードがプレゼントされます。

特典は、オトモ装備「蒼宙モリバー」とチャーム「ごきげんババコンカー」がセットになった【USJ】スペシャルコスメティックセットです！

（※特典は、後日無料で配信予定です）

パークを巡りながら『モンスターハンターワイルズ』の世界を全身で体感できる“超興奮”のクエストです。

『モンスターハンターワイルズ』の世界に“超リアル”に入り込めるARスタンプラリー。

ゲーム本編で使える特別なアイテムが手に入る、ハンターなら見逃せないコラボレーションです！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2025』モンスターハンターワイルズ コラボレーションの紹介でした。

©CAPCOM

