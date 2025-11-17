吉瀬美智子、“ショートヘア”の理由告白「小学生のとき…」 長女＆次女からも好評「パーマもかけない方がいい」
俳優の吉瀬美智子が、16日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演。トレードマーク“ショートヘア”の理由を話した。
【番組カット】「営業妨害です！」声を上げる吉瀬美智子
MCを務める山崎育三郎から「ショートカットのイメージがあるのですが、いつからショートカットですか？」と問われると、吉瀬は「小学生のとき、キョンキョン（小泉今日子）が大好きで。それをまねしてショートカットでした」と回想。「ドラマ『LIAR GAME』をやる前にロングにしてたのと、『噂の！東京マガジン』で長いときがあった」と明かした。
さらに、長女と二女は「パーマもかけない方がいい」と話しているそう。「内側だけ短くしているのですが、短いのを出したら『だっさ』って言われました」といい、笑いを誘った。
