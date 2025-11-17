»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦üâ¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤È¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê

Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÍè½Õ¤ÎWBC¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢MLB¸ø¼°µå¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢NPB¤Î»î¹ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´Ä¶­¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÆü¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ìÀï¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤µå¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜÀþ¤¬»þ·×¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£Åê¤²µÞ¤¤¤À¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µå¤¬²¿µå¤«¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£郄¶¶Åê¼ê¤Ï¡¢7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç3¤Ä¤Î»Í»àµå¤òµ­Ï¿¡£¤½¤Î¸å¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Î²¤½£ÂåÉ½Àï°ÊÍè¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤±¤É°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£MLB¸ø¼°µå¤Ç¤Ï¡ÈÍî¤Áµå¡É¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¾¾»³Åê¼ê¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÅ¬±þ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¤È¼ê±þ¤¨¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£