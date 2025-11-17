タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が16日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。結婚記念日旅行について振り返った。

みちょぱは、夫でタレント・大倉士門と「10月22日の結婚記念日旅行ですかね。熊本、無事行ってまいりました。#みちょパラで心配していた天気ですが、見事終始雨でして…。東京もそもそもその日雨だったかな？飛行機に乗った瞬間から雨だし着いた瞬間も雨だし」と到着時の様子を説明。「着いてレンタカーで進んでいくとどんどん雨が強くなったり、天気予報見た感じ、夕方の5時とか6時にワンチャン止むかもくらいな天気予報だったんだけど。そんな時間に雨がやんでも景色的なものも日が暮れて無理だし」と話した。

続けて雨天の旅行については「とりあえず阿蘇の方に行きたかったから行ったんですよ、雨だけならまだしも霧がかっちゃって。阿蘇は山じゃん、登れば登るほど霧が凄くて50メートル先くらいしか見えないくらいで」「絶景ポイントに3つ行こうって、そこに向かったはいいけど、車を停めて“ここ山の上なのか？分からないな”くらい霧がかっちゃって何も見えない」と伝えた。

さらに「観光バスとかいたんだけどその人たちもかわいそうで、おばちゃんとかが“せっかく来たのにこんなんじゃね〜”とか言ってお土産屋さんに行ってすぐ戻ったりしてるくらい、本当についていない天気で」とした上で、「一応『あか牛丼』みたいなのがある、一番有名な食べログが凄いご飯屋さんに行ってとか、そういう食を楽しむしかないなって…」と振り返っていた。