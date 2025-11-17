飼い主さんが別室で寝ているときに、イタズラをするポメラニアンさん。豪快ながらも『完全犯罪』を企て、成し遂げたはずだったのに…。見守りカメラの存在に気付いた瞬間の反応を捉えた光景は記事執筆時点で69万回を超えて表示されており、1.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ママが二度寝中、イタズラをする犬→カメラの存在に気づいた瞬間…】

誰もいない部屋で、イタズラをする犬

Xアカウント『@boku_ponchan』に投稿されたのは、ポメラニアン「ぽん」ちゃんのお姿。この日は、飼い主さんが別室で寝ていた為ひとりで部屋にいたといいます。

見守りカメラに映っていたのは、クッションとその上に置かれた洗濯物たち。

完全犯罪を企てたはずだったが…

すると、突然何かに押し出されるかのように洗濯物がポトポトとクッションから落とされていく光景が映し出されたのだといいます。

もぞもぞと動いたかと思えば、次々に落とされていく洗濯物…。するとその向こう側に『ふわふわの三角お耳』がチラリと映り込んだかと思えば…。

ほとんどの洗濯物をクッションの上から落としきり、『やり切った顔』を浮かべながら『完全犯罪』になるはずだった現場を見つめていたのは…ぽんちゃん！

次の瞬間、見守りカメラの存在に気づき…ハッとした表情を浮かべていたといいます。

完全犯罪を企てたはずが…まさかの見守りカメラにその一部始終を完璧に捉えられてしまうという、何とも可愛い失敗は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

あざとさに定評のある男の子♡

ポメラニアンのぽんちゃんは、自分の可愛さをしっかりと理解されており、そのあざと可愛さにも定評がある男の子。家族の誕生日でも『自分が主役』かのように笑顔を浮かべる太陽のような存在なのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすぽんちゃんのお姿は、日々多くの人々にポメラニアンの魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@boku_ponchan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。