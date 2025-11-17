「気持ちわかるよｗ」「そうとう我慢してたんでしょうねｗ」と話題になっているのは、お散歩の途中で飼い主さんに立ち話を始められてしまったわんちゃんの光景。思わぬタイミングでお散歩の時間を取られてしまったわんちゃんの、その後の様子が可愛いと反響を読んでいます。投稿は219万再生を突破し、共感の声や温かな笑いが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんが『犬の散歩中に立ち話を始めた』結果…後ろからでも分かる『ブチギレた光景』】

立ち話で散歩を中断されてしまった信三郎くん

ある日、Instagramアカウント『Hiroshi』に投稿されたのは、ペキニーズとビションフリーゼのMIX犬・信三郎くんのお散歩の光景。信三郎くんはこの日、おばあちゃんと一緒にお散歩に出かけることに。

しかし、この日はおばあちゃんの知り合いとすれ違ったようで、信三郎くんはおばあちゃんのお話が終わる間、お散歩を中断することに…。そしてそのあと、お散歩を中断されてしまった信三郎くんは、まるで人間のような反応を見せることとなったのでした。

立ち話が終わると、信三郎くんが…

おばあちゃんたちのお話が終わり、散歩を再開することになった信三郎くん。お散歩の再開を喜んでいるかと思いきや…歩き始めた信三郎くんは大きな声をあげながら、全力疾走する体勢でぐんぐんとリードを引っ張り始めたのだとか。

どうやら信三郎くんはブチギレ状態のご様子。きっと、思った以上に立ち話が長くなってしまったのでしょう。

そんな信三郎くんの姿は、「その気持ち分かるよｗ」と、投稿を見た人たちの幼い頃の記憶を思い出させることとになったのでした。

別の日のお散歩では…

また別の日にも、信三郎くんのかわいいブチギレ姿がカメラに収められることに。この日は、お散歩に行くのが少し遅くなってしまった信三郎くんとおばあちゃん。すると、信三郎くんはおばあちゃんが立ち話をしていた時と同じように、全身を使っておばあちゃんが持つリードを引っ張り始めたのだとか。

信三郎くんにとって、きっとお散歩はとても楽しみなイベントなのでしょう。そんな信三郎くんの勇ましい姿を近くで目撃したお父さんは、ふたりの背中を微笑ましく見送ることとなったのでした。

お散歩を中断されてお怒りな様子の信三郎くんの姿を見た人からは、「『もう、話し長いんだから！帰るよ！』って感じかな？」「後ろ姿からプンスカ怒ってるの分かるの可愛すぎｗ」「怒ってるんだろうけど、声も走る後ろ姿も可愛い（笑）」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『Hiroshi』では、そんな表情豊かな信三郎くんの魅力がたくさん投稿されていますよ。

信三郎くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Hiroshi」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。