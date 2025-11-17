USJ×『モンスターハンターワイルズ』コラボで新展開 “超リアル”な特別調査クエスト開催＆スペシャル特典
ユニバーサル･スタジオ･ジャパン（USJ、大阪市此花区）の「ユニバーサル・クールジャパン 2025」で、ゲーム『モンスターハンターワイルズ』とコラボレーションしたARスタンプラリーの開催が決まった。
【画像】USJ×モンスターハンターワイルズ、ARスタンプラリーのスペシャル特典
ARスタンプラリーは、スマートフォンで誰でも気軽に参加でき、『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』と題して、11月19日から来年5月17日まで期間限定で実施される。
ゲストは特別調査員となり、パークに迷い込んだ環境生物を探索する、 “超リアル”な特別調査クエストに挑戦する。スタート地点のQRコードを読み込むと特別調査クエストがスタート。オトモアイルーからのメッセージと、調査リストをたよりにパーク中を巡り、「大回復ミツムシ」などのゲームの世界から飛び出してきた環境生物たちを探す。
調査を進めると、オトモアイルーから大型モンスターの調査依頼が届く。全てのクエストをクリアすると、スペシャル特典として『モンスターハンターワイルズ』のゲーム内（PlayStation5／Steam）で使用できる「【USJ】スペシャルコスメティックセット」がもらえる。同セットは、オトモ装備とチャームが手に入る特典コードとなる。
同期間には、テーマ・レストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』（ロストワールド・レストラン）が開催。ARスタンプラリーのスタート地点は、レストラン前となる。
（C）CAPCOM
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
