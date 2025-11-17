湖池屋、「スコーン 濃厚カルボナーラ」コンビニ限定で登場/ 期間限定販売の新商品

湖池屋は11月17日、コーンスナックブランド「スコーン」から、新商品「濃厚カルボナーラ」を全国のコンビニエンスストアで発売した。

期間限定商品としてコンビニのみで販売し、量販店などでの販売はしない。価格はオープン価格。

1987年10月に販売を開始した「スコーン」は、「バーベキュー味」と「チーズ味」から展開。濃厚な味わいを特徴に、これまで多様なフレーバーを手がけてきた。

2022年3月には、生地の食感や味付けなどをブラッシュアップ。同社調査で判明した、スナック菓子を選ぶ際に「食感が軽いものを選ぶことが多い」といった現代のトレンドを踏まえて、濃厚な味わいを生かしつつ、軽快な食感を強化してリニューアルしたという。

◆「スコーン 濃厚カルボナーラ」

幅広い層に人気の商品として「カルボナーラ」に着目。独自製法により、濃厚なクリームソースやチーズのコク、ベーコンのうま味が広がるやみつきな味わいに仕上げたという。内容量は85g。つまみや夜食にもなるとしている。

パッケージデザインはオレンジを基調とし、「スコーン」ブランドが持つ明るいイメージと、カルボナーラの濃厚さを表現。カルボナーラの写真を大きく配置して、食欲をそそるようなデザインにしたという。

【商品概要】

■商品名: 「スコーン 濃厚カルボナーラ」

■内容量: 85g

■価格: オープン価格

■販売開始日: 2025年11月17日(月)

■販売先: 全国のコンビニエンスストア限定

「スコーン 濃厚カルボナーラ」