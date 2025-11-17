動画配信サービスのＵ−ＮＥＸＴは１７日、２０２６年シーズンより、ゴルフのＬＰＧＡツアー（米女子）および海外女子メジャー全５大会を独占ライブ配信することを発表した。

同社ではＰＧＡツアー（米男子）やＪＬＰＧＡツアー（国内女子）、男女の海外メジャー全９大会を含めて、世界の主要なゴルフイベントのほぼすべてを視聴可能になる。また、世界のゴルフを楽しむための新たな有料パック「ワールドゴルフパック」も提供開始する。

ＬＰＧＡツアーは、世界ランキング最上位の選手たちが年間女王の座を懸けてしのぎを削っている。かつては日本から岡本綾子、小林浩美、宮里藍らレジェンドが参戦。今季も畑岡奈紗、渋野日向子、勝みなみ、古江彩佳、山下美夢有、竹田麗央、西郷真央ら多数が出場。来季も多くの日本選手が出場するとみられている。

人気のＪＬＰＧＡツアーに加え日本人トッププロが参戦するＬＰＧＡツアーまで同社は網羅することになる。

今回の発表にＵ−ＮＥＸＴの堤天心代表取締役社長は「世界最高峰のツアーを運営し、かつアメリカで最も歴史の長い女子プロスポーツ組織でもあるＬＰＧＡとパートナーシップを結ぶことができ、非常に嬉しく思っております。女子ゴルフの世界では昨今、実力と人気を兼ね備えた選手たちが、日本から世界の舞台へと次々羽ばたいています。日本のアスリートたちが世界に挑戦していくストーリーに加えて、女子の世界最高峰であるＬＰＧＡツアーの魅力をお届けできるよう、全力を尽くしてまいります」とコメントした。