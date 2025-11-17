【Ｃ大阪】レディースカルテットが挑戦「男子を超えたる！」番組に“挑戦状” 加地亮とのＰＫ対決も【KICKOFF！KANSAI】

番組名物企画のカンチャレ。関西６クラブ対抗で競技にチャレンジするが、今回は番組宛に挑戦状が届いた。セレッソ大阪ヤンマーレディースの４人が「男子を超えたる！」と意気込んで臨んだがその結果はいかに……！？



▼人気企画「カンチャレ」は番外編でＣ大阪ヤンマーレディースが挑戦



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。名物企画の関西クラブ対抗「カンチャレ」でセレッソ大阪ヤンマーレディースから“挑戦状”が届いた。





Ｊ１〜Ｊ３の関西６クラブ対抗チャレンジ企画「カンチャレ」。なんと、番組の元には一本の動画が届き、Ｃ大阪ヤンマーレディースの選手たちが「男子を超えたる！」と意気込んだ。クロスバー当てにチャレンジしたのはキッカーＦＷ和田麻希選手とＭＦ高和芹夏選手。これまでの最高記録はガンバ大阪ＦＷ宇佐美貴史選手の１１本でＭＣ加地さんは６本だった。だが、本番では想像以上に焦ってしまい、和田選手＆高和選手の記録は２本。ここでは引き下がれないＣ大阪ヤンマーレディースは加地さんにＰＫ対決を申し込み、三本勝負を行った。ＧＫ西中麻穂選手とＦＷ宝田沙織が挑戦するも１本目は互いにＧＫが止めて２本目へ。加地さんが決めるものの、宝田選手が大きく外してしまった。勝負の３本目は思わぬ展開に…。加地さんと宝田選手の意外なキックが飛び出し、波乱のＰＫ対決となった。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年１１月１６日（日）放送より）