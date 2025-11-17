LE SSERAFIM・カズハ、ざっくり肩見せニット姿で魅了…アンニュイな表情にファンため息【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハが、アンニュイな魅力あふれる近況ショットを公開した。

【写真】カズハ、大胆カットアウト衣装に視線釘付け

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グリーンのダメージニットに白のタンクトップをレイヤードしたスタイルのカズハの姿が収められている。ダークトーンのウェーブヘアとアンニュイな表情が相まって、クールで洗練されたオーラを放っている。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「天才的ビジュアル」「イケメン度増した？」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、11月18日・19日に初の東京ドーム公演を開催する。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。