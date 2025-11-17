Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

全国高校サッカー選手権に、3年ぶり3回目の出場を決めた浜松開誠館は、12月29日の1回戦で、長崎代表・九州文化学園（初出場）との対戦が決まりました。