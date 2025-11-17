ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】全国高校サッカー選手権 浜松開誠館の初戦は長崎代表… 【速報】全国高校サッカー選手権 浜松開誠館の初戦は長崎代表・九州文化学園（初出場）と対戦 【速報】全国高校サッカー選手権 浜松開誠館の初戦は長崎代表・九州文化学園（初出場）と対戦 2025年11月17日 14時43分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 全国高校サッカー選手権に、3年ぶり3回目の出場を決めた浜松開誠館は、12月29日の1回戦で、長崎代表・九州文化学園（初出場）との対戦が決まりました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【高校サッカー】静岡代表は「浜松開誠館」藤枝東をPK戦の末破り3年ぶり3回目の優勝果たす（全国高校サッカー選手権静岡県大会決勝） 【高校サッカー】週末の選手権県大会･準決勝でベスト4による激闘の末に決勝カード決定！ハイライト(静岡) サッカー王国の名門校が激突！高校サッカー選手権静岡県大会 準決勝の見どころは 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 介護, 葬儀, 置床工事, 東京, 寺田屋, 大船, 長野, 法要, ダイス