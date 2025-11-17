「あのちゃん」ことタレント・あのが16日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）に出演。コメントで共演者から笑いをとる場面あった。

この日は「女性だけのメモドライブ」と題して、お笑いタレントのヒコロヒー、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴、タレントの朝日奈央、大家志津香、フリーアナの森香澄、歌手のあのがドライブに参加。車内で思った本音をリアルタイムでメモするという企画を実施した。

BBQ会場を目指し大家の運転でドライブ。道中は会話が弾まず気まずい雰囲気が流れていた。

仲の良い友人は「全然多くない」と話した森に、大家が「1回仲良くなろうと試みた」ことがあるとして「DM送った。（共演が）終わった後に」と回顧。「返信はくれたんですけど“また共演できるように頑張ります”みたいな」返信だったと明かした。

大家が森に対して交友関係を築きたいと思っていたことを知ったあのは「本当に仲良くなろうと来てた人がいた。びっくりニュースだ」とメモ。辛辣すぎるまさかの内容にスタジオは大爆笑で、有吉は「ひとり小学生がいる」と茶化していた。