◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 7-7 韓国(16日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンは15日からの2日間にわたって韓国代表と対戦。巨人からは大勢投手も選出され、2戦目の9回にマウンドへあがりました。

1点リードで迎えたこの場面。わずか3球で順調に2アウトまで追い込みましたが、続くキム・ジュウォン選手に真ん中低めのストレートをとらえられ同点弾を被弾。後続を打ち取り引き分けでのゲームセットとはなりましたが、悔しさの残る投球となりました。

試合後、取材に応えた大勢投手は何度も反省を吐露。「2アウト取ってからの同点打だったので、甘さというか、今シーズン通しての自分の甘さが最後の試合に出たんじゃないかなと。シーズン通して、やられるときはずっと同じやられ方してるんで。そういうところが出てしまった、反省すべき点はもちろん多いですね」と語ります。

今大会ではNPBで適用されていないピッチコムを使用しての投球となりましたが、キャッチャーのサインも早めに出してもらい、スムーズに投球に移れたことに言及。

続けて「自分の実力のなさというか、レベルの低さというのを感じながらシーズンを終えてしまうことになってしまったので。こういうマイナスな面からもっと選手として成長しないといけないなっていうのを感じます」とコメント。来春に控えるWBCに向けても「ふがいない形で終えてしまったので、やり返したいという気持ちはありますけど。選ばれないと出られないですし、今のままじゃ選ばれても同じ結果になると思うので。この反省を生かしてしっかりと、代表だけじゃなくてシーズン通してもいいパフォーマンスを発揮できるようにならないと、まずはいけないなという風に思います」と語りました。