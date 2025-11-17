令和ロマン・くるまが、南アジア滞在中に相方・松井ケムリから第1子誕生の報告を受け、「差がついたな」と本音を漏らす場面があった。

【映像】ケムリの第1子誕生報告LINEへの返信

11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

バングラデシュからインドに入国した旅6日目の夜、くるまはホテルの屋上ラウンジでウイスキーとシーシャを堪能。このラウンジを訪れる前にも、くるまはカレー店に併設されていたバーでビールを飲んでおり、バングラデシュで禁止されていたアルコールを存分に楽しんでいた。

そんななか、くるまが突然「今日、相方に子ども生まれたんですよ」とポツリ。「子どもが生まれるってすごくないですか？」としみじみ口にした。

その後、くるまは「セラヴィ（それが人生）」とつぶやき、ウイスキーをおかわり。物思いにふける様子を見せ、再び「相方に子ども生まれたんですよ」と繰り返した。旅に同行した番組ディレクターが「個人LINEは来たんですか？」と尋ねると、一昨日にLINEを受け取ったとのこと。くるまは「バングラデシュでテンパっちゃって」と第一報を受けた時の心境を振り返りつつ、「『おめでとうございます』に何かひと言付け足したくて、『すごい』って送りました」と返信内容を明かしていた。