nana’s green teaの名物ロールケーキ♡大人気抹茶ロールケーキ

日本茶・抹茶をテーマにしたカフェブランド「nana’s green tea」で長く愛されてきた人気スイーツ「抹茶ロールケーキ」が、ついに公式オンラインストアで1本から購入できるようになりました。これまでセット限定だった名物スイーツが、もっと気軽に楽しめるようにリニューアル♡さらに、本日公開の特設サイトでは、抹茶チーズケーキや抹茶ガトーショコラなど、専門店ならではの上質な抹茶スイーツが勢ぞろい♡

名物「抹茶ロールケーキ」が1本から購入可能に

抹茶ロールケーキ

店舗で長年人気を集めてきた「抹茶ロールケーキ」が、公式オンラインストア限定で1本（15cm）\3,000（税込）から購入できるようになりました。

これまでは焼き菓子とのセットのみでしたが、「もっと手軽に買いたい」という声に応え、単品販売をスタート。

スポンジ生地には厳選した抹茶を練りこみ、北海道産生クリームを使用したクリームは、熟練のパティシエが手作業で丁寧に巻き上げています。

冷凍配送のため、店舗と変わらない味わいを自宅で楽しめるのも嬉しいポイントです。

本日オープンの抹茶スイーツ特設サイトも必見♡

抹茶生チョコレート

抹茶ガトーショコラ

抹茶チーズケーキ

11月17日より公開された特設サイトでは、nana’s green teaの人気抹茶スイーツをまとめてチェックできます。

なめらかな口どけの「抹茶生チョコレート」（\2,800税込）、濃厚な「抹茶ガトーショコラ」（\4,600税込）。

そして大納言小豆を敷き詰めた「抹茶チーズケーキ」（\4,900税込）など、職人の技が光るラインナップが揃っています。

URLだけで贈れる「eギフト」にも対応しており、住所を知らない相手にも気軽にプレゼントできるのも嬉しい魅力。専門店ならではの上質な抹茶の香りと甘みを気軽に味わえます。

職人のこだわりが光る抹茶の味わい

抹茶ロールケーキの生地は軽やかな口当たりになるよう丁寧に焼き上げ、クリームには抹茶をふんだんに使用。

抹茶の豊かな香り、ほろ苦さ、やさしい甘みを堪能できる仕上がりです。

生チョコやチーズケーキも、ホワイトチョコレートや大納言小豆など、抹茶と相性の良い素材を組み合わせ、香りとコクを引き立てています。

どのスイーツも“抹茶好きのための逸品”として、自宅用にもギフトにも喜ばれます♪

特別な抹茶時間をご自宅で♡

nana’s green teaの抹茶ロールケーキが1本から購入できるようになり、自宅で気軽に専門店の味を楽しめる喜びがさらに広がりました。

本日公開の特設サイトには、生チョコやガトーショコラなど、抹茶の魅力を存分に味わえるスイーツが充実。eギフトにも対応しているため、贈り物としてもぴったりです。

肌寒い季節、ほっとひと息つきたいときに、香り豊かな抹茶スイーツで心まで満たされる時間を過ごしてみて♡